Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.

Що відомо про майбутню зустріч?

Володимир Зеленський розповів, що Україна постійно підтримує контакти з американськими колегами на різних рівнях. За його словами, глава Офісу Президента, міністр закордонних справ і голова РНБО спілкуються з Рубіо, Келлогом та Віткоффом.

Ми постійно спілкуємось, у нас іноді є можливість спілкуватися з президентом Трампом,

– зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 4 вересня країни-учасники провели телефонну розмову з Трампом. Політики обговорювали зокрема санкції проти Росії та інші кроки.

Зараз ми спілкуємось, очікуємо, що найближчими днями в нас буде можливість сконтактувати з Білим домом. Я думаю, що ми проведемо відповідну бесіду,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що українська сторона працює над форматом зустрічі в межах коаліції охочих разом із партнерами та очікує провести переговори команд з американською стороною. За його словами, під час візиту до США вже відбулася тривала й змістовна розмова.

Володимир Зеленський підкреслив, що робота триває щодня, і головне – не кількість зустрічей, а їхній результат.

Як пройшов саміт "коаліції охочих"?