Украина разработала два маршрута для экспорта зерна

Украина разрабатывает маршруты для экспорта зерна, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Есть два варианта – через Польшу и Румынию.

Замминистра иностранных дел Дмитрий Сеник сообщил, что глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой.

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Все из-за вторжения России в Украину, что остановило экспорт зерна и повлекло за собой массовый дефицит, а также резкий рост цен.

По словам Дмитрия Сеника, сейчас Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия.

Однако он не сообщил подробностей, сколько зерна уже перемещено в такие страны, как Польша и Румыния, или будет перемещено по этим маршрутам.

Эти маршруты не идеальны, потому что они создают определенные узкие места, но мы делаем все возможное, чтобы разработать эти маршруты,

– сообщил Дмитрий Сеник.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. На ее территории хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое страна пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Что известно об экспорте зерна: последние новости

Историк Тимоти Снайдер отметил, что у Кремля есть план голода. И его пробуют реализовать. И то, что сейчас происходит в Украине, один из этапов претворения в жизнь страшного замысла.

Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл призвал разминировать украинские порты для вывоза зерна в страны Африки . Утверждая, что Владимир Путин пообещал не нападать. Представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на это заявление.

Россияне пытаются ограбить Украину и вывозят все, что происходит под руки. Особый интерес врага прикован к зерну – кафиры планируют нажиться на продовольственном кризисе.

В Украине в 2023 году может значительно сократиться урожай . В частности, потому, что наше государство в этом году потеряло значительную часть территорий для посевов.

Россия готова провести в Стамбуле четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна. В то же время, страна-агрессорка цинично открестилась от того, что именно ее действия должны привести к продовольственному кризису.

Российские захватчики цинично воруют украинское зерно с временно оккупированных территорий. Более того, они уже не скрывают это, а наоборот – публично признают . О том, что в Крым из Запорожья отправился поезд с зерном, написали в российских СМИ. Однако там указали, что он первый, а это вряд ли соответствует действительности.

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