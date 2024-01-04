Угрожали отобрать у бабушки: из оккупированной Херсонской области вернули 12-летнего Андрюшу
Источник:Дмитрий Лубинец
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 4 января сообщил о возвращении на родину еще одного украинского ребенка. Речь идет о 12-летнем мальчике Андрюше.
Он находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Семье мальчика угрожали российские захватчики.
Интересно Лубинец надеется, что в ближайшие недели удастся провести новый обмен пленными
Украина вернула 12-летнего Андрюшу
Лубинец подчеркнул, что с просьбой вывезти 12-летнего Андрюшу из оккупации в Офис Омбудсмена обратилась старшая сестра мальчика. На оккупированной территории мальчик проживал вместе со своей бабушкой, ведь его мама умерла летом 2022 года.
В оккупации они почувствовали на себе все "достоинства русского мира": устрашение, психологическое давление, визиты представителей оккупационных властей. Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя,
– подчеркнул он.
Украина вернула из оккупации 12-летнего Андрюша / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца
Омбудсмен отметил, что уже 1 января 2024 года мальчик вместе с бабушкой наконец-то оказались на подконтрольной Украине территории. Первый день Нового года символически стал для этой семьи первым днем новой жизни.
Лубинец подчеркнул, что возвращение удалось осуществить совместными усилиями Офиса Омбудсмена с Украинской сетью за права ребенка. Он также подчеркнул, что работа продолжается и поблагодарил всех, кто помогает в этом.
Недавно произошел наибольший обмен военнопленными
- Владимир Зеленский рассказал, что Украине удалось вернуть домой более 200 военнопленных, находившиеся на территории России Среди этих людей были солдаты, сержанты, офицеры. Среди них военные, которые воевали на разных направлениях.
- Среди возвращенных военных была и последняя пленная девушка-морпех Галина Федышин. Уже на следующий день после возвращения из плена ей сделал предложение ее любимый.
- Следует отметить, что это первый обмен пленными между Украиной и Россией, который произошел с августа 2023 года. В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что физическое состояние вернувшихся из российского плена защитников – очень плохое.