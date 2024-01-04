Погрожували відібрати у бабусі: з окупованої Херсонської області повернули 12-річного Андрійка

Український омбудсмен Дмитро Лубінець 4 січня повідомив про повернення на батьківщину ще однієї української дитини. Мовиться про 12-річного хлопчика Андрійка.

Він перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Родині хлопчика погрожували російські загарбники.

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Україна повернула 12-річного Андрійка

Лубінець наголосив, що з проханням вивезти 12-річного Андрійка з окупації до Офісу Омбудсмена звернулася старша сестра хлопчика. На окупованій території хлопчик проживав разом зі своєю бабусею, адже його мама померла влітку 2022 року.

В окупації вони відчули на собі всі "переваги російського світу": залякування, психологічний тиск, візити представників окупаційної влади. Хлопчика погрожували відібрати у бабусі й влаштувати до дитячого будинку, оскільки він залишився без законного представника,

– наголосив він.



Україна повернула з окупації 12-річного Андрійка / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Омбудсмен зауважив, що вже 1 січня 2024 року хлопчик разом з бабусею нарешті опинилися на підконтрольній Україні території. Тож перший день Нового року символічно став для цієї сім'ї першим днем нового життя.

Лубінець наголосив, що повернення вдалося здійснити спільними зусиллями Офісу Омбудсмена з "Українською мережею за права дитини". Він також підкреслив, що робота у цьому напрямку триває далі, і подякував усім, хто допомагає у цьому.

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