Уже наступного дня, після того, як медикиня повернулася в Україну внаслідок наймасштабнішого обміну полоненими, дівчину чекав приємний сюрприз. Її руку та серце попросив коханий-побратим.
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Дівчина-морпіх отримала пропозицію після повернення з полону
Виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський з позивним "Волина" розповів, що став свідком справжнього тріумфу любові, яка пережила випробування, що здатні зламати найсильніших.
Майор розповів, що дівчині-морпіху Галині Федишин, яка щойно повернулася з російського полону, зробив пропозицію її коханий Микола Гриценяк. "Волина" також виклав у мережі кадри, де військовий просив руки й серця своєї коханої.
Микола Гриценяк попросив руки й серця у бойової медикині Галини Федишин / Відео з фейсбуку Сергія Волинського
Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі.
Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон,
– написав "Волина".
Майор також зауважив, що почуття цієї пари та відданість один одному стали символами непереможної віри й надії. А їхня любов – це всеосяжне світло, що перемогло темряву найтяжчих часів.
Галина Федишин прийняла пропозицію руки й серця / Фото з фейсбуку Сергія Волинського
"Вітаю вас з цим новим початком! Ваша історія – натхнення для всієї країни", – висловив поздоровлення Сергій Волинський.
Що відомо про заручену пару військових
- Галина Федишин повернулася в Україну 3 січня після масштабного обміну полоненими. Сергій Волинський наголосив, що вона була останньою дівчиною-морпіхом, яку утримували у полоні окупанти.
- Дівчина була однієї із захисниць Маріуполя і пройшла шлях оборони від заводу "Ілліча" до "Азовсталі". Варто зазначити, що росіяни кілька разів імітували, що везуть медикиню на обмін, але щоразу її повертали назад до місця, де утримували.
- Військовий Микола Гриценяк повернувся з полону ще 22 вересня 2022 року, коли росіяни звільнили 215 військових, у тому числі й командирів "Азову". Коханих розлучали майже 2 роки полону.