Уже на следующий день, после того, как медик вернулась в Украину в результате самого масштабного обмена пленными, девушку ждал приятный сюрприз. Ее руку и сердце попросил возлюбленный-побратим.
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Девушка-морпех получила предложение по возвращении из плена
Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным "Волына" рассказал, что стал свидетелем настоящего триумфа любви, пережившей испытания, способные сломить сильнейших.
Майор рассказал, что девушке-морпеху Галине Федышин, только что вернувшейся из российского плена, сделал предложение ее любимый Николай Гриценяк. "Волына" также выложил в сети кадры, где военный просил руки и сердца своей возлюбленной.
Николай Гриценяк попросил руки и сердца у боевого медика Галины Федышин / Видео из фейсбука Сергея Волынского
Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают помех, даже когда это ад на земле.
Они вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали сражаться в унисон,
– написал "Волина".
Майор также отметил, что чувство этой пары и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. А их любовь – это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен.
Галина Федышин приняла предложение руки и сердца / Фото из фейсбука Сергея Волынского
"Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история – вдохновение для всей страны", – выразил поздравление Сергей Волынский.
Что известно об обрученной паре военных
- Галина Федышин вернулась в Украину 3 января после масштабного обмена пленными. Сергей Волынский подчеркнул, что она была последней девушкой-морпехом, которую удерживали в плену оккупанты.
- Девушка была одной из защитниц Мариуполя и прошла путь обороны от завода "Ильича" до "Азовстали". Стоит отметить, что россияне несколько раз имитировали, что везут медика на обмен, но каждый раз возвращали ее обратно к месту, где удерживали.
- Военный Николай Гриценяк вернулся из плена еще 22 сентября 2022 года, когда россияне уволили 215 военных, в том числе и командиров "Азова". Любимых разлучали почти 2 года плена.