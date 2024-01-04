Уже на следующий день, после того, как медик вернулась в Украину в результате самого масштабного обмена пленными, девушку ждал приятный сюрприз. Ее руку и сердце попросил возлюбленный-побратим.

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Девушка-морпех получила предложение по возвращении из плена

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным "Волына" рассказал, что стал свидетелем настоящего триумфа любви, пережившей испытания, способные сломить сильнейших.

Майор рассказал, что девушке-морпеху Галине Федышин, только что вернувшейся из российского плена, сделал предложение ее любимый Николай Гриценяк. "Волына" также выложил в сети кадры, где военный просил руки и сердца своей возлюбленной.

Николай Гриценяк попросил руки и сердца у боевого медика Галины Федышин / Видео из фейсбука Сергея Волынского

Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают помех, даже когда это ад на земле.

Они вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали сражаться в унисон,

– написал "Волина".

Майор также отметил, что чувство этой пары и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. А их любовь – это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен.

Галина Федышин приняла предложение руки и сердца / Фото из фейсбука Сергея Волынского

"Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история – вдохновение для всей страны", – выразил поздравление Сергей Волынский.

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