Своїми міркуваннями щодо цього омбудсмен поділився в ефірі телемарафону 3 січня. Дмитро Лубінець підкреслив, що українська сторона не сидить просто так і постійно шукає способи повернути тих, хто перебуває у російському полоні, передає 24 Канал.

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Надіється на системність процесу

Дмитро Лубінець висловив сподівання, що процес обміну у 2024 році продемонструє системність.

Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому, а родичів військовополонених тим, що повідомимо такі гарні новини,

– зазначив він.

Омбудсмен наголосив, що ми воюємо з Росією, і що вона надзвичайно підступна. Зокрема, у питанні ведення перемовин.

Ніхто не знає, коли вони знову можуть обірвати цей процес повернення. Але те, що залежить від нас, від України, ми робимо абсолютно все. Повірте, ми точно не сидимо, не чекаємо. Ми шукаємо нових підходів, нових посередників і точно робитимемо все, щоб наші поверталися додому,

– підкреслив він.

Кого вдалося повернути додому 3 січня

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що цього дня провели найбільший за кількістю повернених оборонців обмін. До України вдалося повернути:

130 представників ЗСУ, зокрема, з ТрО – 14 та з ВМС – 14,

Національної гвардії – 55,

Державної прикордонної служби – 38,

Національної поліції – 1,

А також шістьох цивільних, котрих росіяни ув'язнили абсолютно незаконно.

Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити,

– зазначив Кирило Буданов.

Звернімо увагу на те, що серед повернутих були ті, у кого був офіційний статус військовополоненого. Мовиться про 182 захисників, підтверджених Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Також додому повернули 48 бійців, котрих досі вважали зниклими безвісти. У них був статус "пошук особи".