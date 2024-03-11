Самому младшему ребенку 2 года: Украина вернула с оккупированных территорий еще 5 детей
Источник:Александр Прокудин
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин 11 марта сообщил, что нашему государству удалось вернуть еще 5 детей домой. Эти маленькие украинцы находились на временно оккупированной территории.
Самому младшему из возвращенных детей было всего 2 года. Также в Украину удалось вернуть 18-летнюю сироту.
Интересно Такой масштабной депортации детей мы не видели со времен Второй мировой войны, – Костин
Домой вернули 5 украинских детей
Глава Херсонской ОВА отметил, что возвращение украинских детей из оккупации – это работа, которая ни на миг не прекращается. И вот уже в этот день снова есть радостные новости.
Выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Самому маленькому из малышей – 2 года. Поэтому все его воспоминания – это только ужасы оккупации...
– рассказал Прокудин.
Он также заверил, что сейчас дети и взрослые в безопасности, с ними работают психологи и врачи. Глава Херсонской области поблагодарил организацию Save Ukraine, которая помогает выехать семьям с временно оккупированной территории на свободную землю.
Ранее Украина смогла вернуть на родину 10 детей
- Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба 8 марта рассказал, что удалось вернуть 10 наших детей обратно на родину. Все маленькие украинцы находились на временно оккупированных территориях.
- Так, одной из девочек, которую удалось вернуть домой, пришлось посещать российскую школу, слушать, а также петь гимн России и носить форму. За невыполнение этим условий, по словам маленькой украинки, в российской школе угрожали занижать оценки.
- Большинство из возвращенных детей были разлучены с их родителями из-за российской оккупации. Однако теперь дети имели возможность обнять своих родных. Сейчас все их семьи находятся в безопасности.
- До этого 20 февраля наше государство смогло вернуть домой 11 детей с временно оккупированных территорий и России. Весь процесс состоялся при посредничестве Катара и при поддержке ЮНИСЕФ. Также способствовала в работе Государственная пограничная служба Украины.
- Дмитрий Лубинец отметил, что удалось вернуть 6 девочек, среди которых две родные двухлетние сестрички-двойняшки, и 5 мальчиков. Наименьшей возвращенной ребенку – 2 года, старшей – 16 лет.