Самому младшему ребенку 2 года: Украина вернула с оккупированных территорий еще 5 детей

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин 11 марта сообщил, что нашему государству удалось вернуть еще 5 детей домой. Эти маленькие украинцы находились на временно оккупированной территории.

Самому младшему из возвращенных детей было всего 2 года. Также в Украину удалось вернуть 18-летнюю сироту.

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Домой вернули 5 украинских детей

Глава Херсонской ОВА отметил, что возвращение украинских детей из оккупации – это работа, которая ни на миг не прекращается. И вот уже в этот день снова есть радостные новости.

Выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Самому маленькому из малышей – 2 года. Поэтому все его воспоминания – это только ужасы оккупации...

– рассказал Прокудин.

Он также заверил, что сейчас дети и взрослые в безопасности, с ними работают психологи и врачи. Глава Херсонской области поблагодарил организацию Save Ukraine, которая помогает выехать семьям с временно оккупированной территории на свободную землю.

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