Наймолодшій дитині 2 роки: Україна повернула з окупованих територій ще 5 дітей
Джерело:Олександр Прокудін
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 11 березня повідомив, що нашій державі вдалося повернути ще 5 дітей додому. Ці маленькі українці перебували на тимчасово окупованій території.
Наймолодшому із повернутих дітей було лише 2 роки. Також в Україну вдалося повернути 18-річну сироту.
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Додому повернули 5 українських дітей
Очільник Херсонської ОВА зазначив, що повернення українських дітей з окупації – це робота, яка ні на мить не припиняється. І ось вже цього дня знову є радісні новини.
Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки. Тож всі його спогади – це лише жахи окупації…
– розповів Прокудін.
Він також запевнив, що зараз діти й дорослі у безпеці, з ними працюють психологи та лікарі. Глава Херсонської області подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім'ям з тимчасово окупованої території на вільну землю.
Раніше Україна змогла повернути на батьківщину 10 дітей
- Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба 8 березня розповів, що вдалося повернути 10 наших дітей назад на батьківщину. Усі маленькі українці перебували на тимчасово окупованих територіях.
- Так, одній із дівчинок, яку вдалося повернути додому, довелося відвідувати російську школу, слухати, а також співати гімн Росії та носити форму. За невиконання цим умов, за словами маленької українки, у російській школі погрожували занижувати оцінки.
- Більшість із повернутих дітей була розлучена з їхніми батьками через російську окупацію. Однак тепер дітлахи мали можливість обійняти своїх рідних. Наразі всі їхні сім'ї перебувають у безпеці.
- До цього 20 лютого наша держава змогла повернути додому 11 дітей з тимчасово окупованих територій та Росії. Увесь процес відбувся за посередництва Катару та за підтримки ЮНІСЕФ. Також сприяла у роботі Державна прикордонна служба України.
- Дмитро Лубінець зауважив, що вдалося повернути 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині – 2 роки, найстаршій – 16 років.