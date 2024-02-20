Маленьких українців вдалося повернути з тимчасово окупованої території та Росії за посередництва Катару та за підтримки ЮНІСЕФ. Також сприяла у роботі Державна прикордонна служба України.

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Україна повернула 11 дітей з ТОТ та Росії

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що нашій державі вдалося повернути 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині – 2 роки, найстаршій – 16 років.

Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися,

– наголосив омбудсмен.

Він також зауважив, що це повернення відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Усім процесом займався Офіс Омбудсмана спільно з іншими органами державної влади.

"Рідні дітей звернулися до нашої інституції, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину", – написав Лубінець.

Україна змогла повернути на батьківщину 11 дітей / Фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Крім того, спільно з українською командою дітей зустрічав посол Катару в Україні – Гаді Аль-Гаджрі.

Омбудсмен також підкреслив, що доля українських дітей трагічна, адже вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких дітей Росія взагалі примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів".

Тепер українці вдома. Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів,

– сказав уповноважений з прав людини.

Він також запевнив, що Україна продовжить працювати, щоб повернути додому викрадених росіянами наших дітей та сприяти возз'єднанню родин.

В Офісі Президента відреагували на повернення дітей додому

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що одинадцять українських дітей – вдома. Вік повернутих – від 2 до 16 років.

"Повернення відбулося за сприяння Держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу!" – написав Єрмак.

Він також наголосив, що Офіс Президента виконує завдання глави держави – повертає депортованих і примусово переміщених дітей. Єрмак також нагадав, що Росія чинить геноцид українців, але наша нація бореться і повернемо всіх своїх людей.