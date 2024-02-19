Понад 2 мільйони рублів на мілітаризацію дітей у Білорусі

У першій половині 2024 року організація "Місцева національно-культурна автономія білорусів міського округу Мелітополя" планує вивезти в Мінськ кількадесят українських підлітків та молоді віком 14 – 24 роки.

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За задумом організаторів "перевиховної" поїздки, географія учасників проєкту охопить сам Мелітополь, а також Токмацький район Запорізької області. Адже саме тут – "горезвісна українізація змушувала місцевих жителів ламати себе" до такої межі, що "ставлення до всього російського було системним та холоднокровним".

Така ситуація викликала занепокоєння Владіміра Путіна, фонд грантів якого схвалив проєкт, а також автономних білорусів, які розпочали протиправну колонізацію Мелітополя. Для решти міжнародної спільноти українізація в Україні цілком відповідає принципу суверенної рівності, невтручання у внутрішні справи та забезпечення права дитини на розвиток і виховання.

За 2 мільйони та майже 200 тисяч рублів для підлітків з України організують "наукову конференцію", "дослідницький" конкурс оповідань "Ми пам'ятаємо своїх героїв", Лабораторію дослідницьких проєктів з історії "Великої вітчизняної війни", цикл відкритих пропагандистських уроків "Лінія Вотан", а також поїздку до пам'ятних місць та меморіалів у Білорусі.

Варто згадати, що з початку повномасштабного вторгнення до Білорусі вивезли понад 2 тисячі дітей з окупованих територій. Підтвердити або спростувати повернення усіх – неможливо. При цьому політизація перебування неповнолітніх українців у Білорусі та мілітаризація "відпочинку" є визнаним порушенням прав та найкращих інтересів дитини, а саме вивезення може бути способом приховати подальшу депортацію.

Мільйон рублів на кишенькових пропагандистів

У той час, як дітям на зруйнованих окупованих територіях, за словами самих же росіян, подекуди не вистачає доступу до тепло- та водопостачання, освітніх і медичних послуг, майже мільйон рублів на пів року Путін виділив проєкту "Нові в медіа", запропонованому "Молодою гвардією Єдиної Росії". Цільова аудиторія – 14 – 17-річні школярі з Маріуполя, які, буцімто, бачать себе на російських телеканалах.

Це вже не вперше, коли президент Росії платить за промивання дитячих мізків кишеньковим пропагандистам. У 2023 році з "ялинки бажань" він "реалізував мрію" 13-річної дівчинки спробувати себе в ролі телеведучої.

Проєкт буде супроводжуватися наставництвом російських "Ньюс Медіа", "Комсомольська правда", "Аргументи й факти", на базі яких діти згодом проходитимуть стажування. Останнє можливе виключно після теоретичного курсу, зокрема "принципів сучасної журналістики", де українських дітей, ймовірно, вчитимуть, як зберігати обличчя Путіну та боротися з "наративами НАТО".

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Важливо, що в окупованому Маріуполі працюють лише 20% шкіл, а чверть учнів складають діти російських колонізаторів, то ж чиї саме потреби планують задовольнити автори проєкту, невідомо.

Військово-тренувальні збори під соусом "порятунку життя"

Відразу кілька проєктів, ініційованих на окупованих територіях України, спрямовані на формування потенціалу до роботи з учнями шкіл у сфері початкової військової підготовки, теоретичних та практичних занять з основ військової справи, морської підготовки, тактичної медицини, військово-патріотичного та ідеологічного виховання.

Мілітаризація, яка має ознаки воєнного злочину, коштуватиме Росії понад 11 мільйонів рублів на 7 наступних місяців та охопить окуповані Крим, Запорізьку й Херсонську області, а також квазіреспубліки Донбасу. Відповідно до проєктних заявок "ПроБеzопасность", "Інструктор – воєнрук", "Під прапором великої держави", "Своїх не кидаємо" основною метою є "підготувати мотивованого та фізично розвиненого воїна".

Адже "відсутність початкової військової підготовки у старшокласників впливає на рівень військової підготовки призовників, на проведення призовної компанії та на виконання встановлених вимог щодо поповнення збройних сил призовниками".

Попри те, що окремі проєкти декларують за мету надати дітям і молоді навички порятунку життя, організатори не згадують, в яких умовах знадобляться відповідні компетенції, та чому замість загальноосвітніх дисциплін, українські діти на окупованих територіях повинні вчитися бути солдатами й помирати за чужу батьківщину.

Узурпація влади та ресурсів дозволяє Путіну фінансувати викорінення української ідентичності в дітей з окупованих територій. За кілька мільйонів рублів протягом нетривалого часу армія пропагандистів та агітаторів намагатиметься перетворити маленьких українців на ворогів власної нації, значно ускладнюючи процес деокупації та реінтеграції захоплених територій.

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У той час, як така політика викликає серйозне занепокоєння в самої України, закордоном її загроза є недооціненою. Порушення прав дитини висвітлюються недостатньо, не говорячи про фактичну відсутність ефективного покарання таких діянь, які, беручи до уваги масштаб і систематичність, мають характер злочину проти людяності.

Винні особи лише подекуди включаються до санкційних списків України, ЄС та іноземних держав. При цьому ті обмеження, які на них накладають, не завжди відчутні, особливо для нижчої ланки – вчителів або агітаторів, які не мають активів в іноземних банках, чи можливості поїхати за кордон.

Відсутність співпраці між державами щодо санкційної політики також створює ситуацію, коли винні особи вищої ланки (міністри, дитячі омбудсмени) можуть обходити санкції, просто змінивши юрисдикцію на ту, де вони не фігурують як порушники.

Сам Путін досі залишається з ордером на арешт від Міжнародного кримінального суду, в якому немає нічого про дискримінаційне переслідування українських дітей з окупованих територій.

Чи означає це, що міжнародній спільноті байдуже на зросійщення окупованих українських регіонів та українців, яке з часом може мати незворотний характер? Та які тоді людство має гарантії від свавільного заволодіння територіями і їх населенням, та серйозних порушень міжнародного права в цілому?