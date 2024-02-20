Маленьких украинцев удалось вернуть с временно оккупированной территории и России при посредничестве Катара и при поддержке ЮНИСЕФ. Также способствовала в работе Государственная пограничная служба Украины.
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Украина вернула 11 детей из ВОТ и России
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что нашему государству удалось вернуть 6 девочек, среди которых две родные двухлетние сестрички-двойняшки, и 5 мальчиков. Наименьшей возвращенной ребенку – 2 года, старшей – 16 лет.
Двух детей встречали с каретой скорой, поскольку один ребенок совсем не может передвигаться,
– подчеркнул омбудсмен.
Он также отметил, что это возвращение произошло в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA. Всем процессом занимался Офис Омбудсмена совместно с другими органами государственной власти.
"Родные детей обратились к нашей институции, чтобы вернуть принудительно перемещенных и депортированных украинцев на Родину", – написал Лубинец.
Украина смогла вернуть на родину 11 детей / Фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца
Кроме того, совместно с украинской командой детей встречал посол Катара в Украине – Гади Аль-Гаджри.
Омбудсмен также подчеркнул, что судьба украинских детей трагическая, ведь они вынуждены были пережить оккупацию родных городов, бомбежки и ранения, смерть родных. Некоторых детей Россия вообще принудительно паспортизировала и даже нашла им "опекунов".
Теперь украинцы дома. Наша задача не только позаботиться о логистическом, безопасности и другие направления возвращения, но и в дальнейшем обеспечить получение детьми психологической, гуманитарной помощи, привлекая к этому партнеров,
– сказал уполномоченный по правам человека.
Он также заверил, что Украина продолжит работать, чтобы вернуть домой похищенных россиянами наших детей и способствовать воссоединению семей.
В Офисе Президента отреагировали на возвращение детей домой
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что одиннадцать украинских детей – дома. Возраст возвращенных – от 2 до 16 лет.
"Возвращение произошло при содействии Государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь!" – написал Ермак.
Он также отметил, что Офис Президента выполняет задание главы государства – возвращает депортированных и принудительно перемещенных детей. Ермак также напомнил, что Россия совершает геноцид украинцев, но наша нация борется и вернем всех своих людей.