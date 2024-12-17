Однако уже в коридоре парень упал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Главного управления Национальной полиции Одесской области.

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Что известно о смерти парня

По предварительной информации от правоохранителей, во вторник, 17 декабря ориентировочно в 13 часов полиции и врачам сообщили о том, что ученику 10-го класса стало плохо на уроке физкультуры, он попросил выйти, а в коридоре упал.

Учителя вызвали скорую помощь и пытались оказать ему домедицинскую помощь, но врачи, которые прибыли на место, к сожалению, констатировали смерть парня. Сейчас точной причины, которой можно было бы объяснить трагедию, не называют.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Причину смерти ребенка будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований,

– говорится в сообщении.

Напомним, подобный инцидент произошел в марте этого года в Ужгороде. По данным следователей, школьник почувствовал себя плохо и впоследствии потерял сознание во время урока физкультуры. Парню сразу вызвали скорую помощь. Впрочем, его не удалось спасти.