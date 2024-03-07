Сейчас полиция устанавливает обстоятельства жуткого инцидента.
Смотрите также Выпал из окна многоэтажки: в Житомирской области погиб 5-летний мальчик
Смерть ученика в школе
Первым о трагедии сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, это произошло в Ужгородской общеобразовательной специализированной школе-интернате Закарпатского областного совета. Среди местных это учебное заведение больше известно как "ужгородский лицей".
Посреди урока одному из учеников 10-го класса внезапно стало плохо. Медики не смогли его спасти.
Соболезнования родственникам и близким ребенка,
– написал Глагола.
Это была физкультура
Позже в полиции рассказали подробности инцидента. По данным следователей, школьник почувствовал себя плохо и впоследствии потерял сознание во время урока физкультуры.
Парню сразу вызвали скорую помощь. Впрочем, два часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не дали результата. Подросток умер.
В учебном заведении продолжаются следственные действия. Правоохранители для расследования дела также ожидают экспертизу, которая укажет на причину смерти подростка.
Застрелил одноклассника на уроке
Осенью другая трагедия случилась на Прикарпатье. Там ученик 9 класса случайно застрелил своего сверстника. Это произошло на занятиях по стрельбе.
Как выяснили следователи, урок проходил прямо в коридоре вопреки правилам безопасности. Во время занятия девятиклассник, перезаряжая пневматическую винтовку, нечаянно попал в другого ученика.
Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался еще до прибытия медиков. Известно, что когда это происходило, учителя не было рядом с детьми.
Поэтому 60-летний преподаватель был задержан по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего.