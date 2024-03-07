Сейчас полиция устанавливает обстоятельства жуткого инцидента.

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Смерть ученика в школе

Первым о трагедии сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, это произошло в Ужгородской общеобразовательной специализированной школе-интернате Закарпатского областного совета. Среди местных это учебное заведение больше известно как "ужгородский лицей".

Посреди урока одному из учеников 10-го класса внезапно стало плохо. Медики не смогли его спасти.

Соболезнования родственникам и близким ребенка,

– написал Глагола.

Это была физкультура

Позже в полиции рассказали подробности инцидента. По данным следователей, школьник почувствовал себя плохо и впоследствии потерял сознание во время урока физкультуры.

Парню сразу вызвали скорую помощь. Впрочем, два часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не дали результата. Подросток умер.

В учебном заведении продолжаются следственные действия. Правоохранители для расследования дела также ожидают экспертизу, которая укажет на причину смерти подростка.

Застрелил одноклассника на уроке

Осенью другая трагедия случилась на Прикарпатье. Там ученик 9 класса случайно застрелил своего сверстника. Это произошло на занятиях по стрельбе.

Как выяснили следователи, урок проходил прямо в коридоре вопреки правилам безопасности. Во время занятия девятиклассник, перезаряжая пневматическую винтовку, нечаянно попал в другого ученика.

Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался еще до прибытия медиков. Известно, что когда это происходило, учителя не было рядом с детьми.

Поэтому 60-летний преподаватель был задержан по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего.