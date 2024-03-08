Подробнее об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что детей удалось спасти и вернуть благодаря команде Save Ukraine. Дети имели возможность после длительной разлуки обнять своих родных. Их семьи сейчас в безопасности.

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Оккупанты разделили их семьи

Николай Кулеба также рассказал несколько историй возвращенных детей. Он заметил, что в целях безопасности имена далее изменены.

Так, Алина осталась дома с папой, а ее мать Марину оккупанты депортировали. Девочке пришлось посещать российскую школу, слушать, а также петь гимн России и носить форму.

За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать оценки. Хотя рисовать и писать письма российским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русский язык. Однако избежать просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось,

– заметил он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что это особенно цинично со стороны российских захватчиков. Ведь детей заставляли писать письма солдатам, которые убивают их родителей, матерей, братьев и сестер, а также прославлять Россию, которая лишила детей их спокойной жизни.

Отец Алексея умер под оккупацией от болезни сердца. Мальчик также вспоминает российские учебники, которыми в его школе очень быстро заменили все украинские книги. Рассказывал, что как-то его одноклассники нашли табличку, на которой был украинский флаг, и повесили ее в классе. Впрочем, учительница ее увидела и быстро выбросила. Он также рассказывал, что отказаться от написания писем российским солдатам тоже нельзя было.

А вот 13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались разлученными с их родителями, когда ВСУ освободили правобережье Херсонщины. Тогда их родные отвезли детей на левобережье к бабушке и дедушке, чтобы они были как можно дальше от зоны боевых действий.

Поэтому почти 1,5 года не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса у Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но иногда уже и не верили, что этот момент может когда-то произойти,

– рассказывает Кулеба.

Родилась под оккупацией маленькая Лана. Ее мама Тамила была беременной, когда началось полномасштабное вторжение. Женщина вспоминает, что в первые месяцы приходилось очень трудно выживать. Тогда как раз был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Она надеялась, что сможет рожать в свободной Украине, но нет.

В роддом она ехала через несколько российских блокпостов. Ей едва удалось договориться с военными, чтобы женщину впустили в роддом. Как заметил Кулеба, новая жизнь рождалась под звуки взрывов. Тамиле было очень страшно. Впрочем, к счастью, обошлось без необходимости сидеть в убежище. Ее выписали домой через 4 часа после родов. Ни одной прививки маленькой Лане никто не делал в тот день.

Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу начинаем действовать. На сегодня это уже 261 ребенок, спасен из России и оккупации нашей организацией,

– подчеркнул Кулеба.

Обратим внимание, что на конец 2023 года Украина официально подтверждала, что оккупанты депортировали в Россию более 19,5 тысяч украинских детей. И что на тот момент в плену страны-агрессора находились 28 тысяч мирных жителей нашего государства.