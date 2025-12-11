Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники

Украина впервые за время полномасштабной войны смогла вывели из строя нефтяную платформу России в Каспийском море. До нее добрались дальнобойные дроны СБУ.

Платформа принадлежит российской компании "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Что известно о поражении нефтяной платформы в Каспийском море?

Атаку провел Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Целью стала платформа имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое подобное поражение нефтяной инфраструктуры России в Каспийском море.

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.

Справка: Месторождение имени Филановского – одно из крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря. Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Энергоресурсы экспортировали через Каспийский трубопроводный консорциум.

СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Хлопок" в Каспийском море – это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились,

– сообщил информированный источник в СБУ.

