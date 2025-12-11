Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники
- Украина впервые с помощью дронов СБУ остановила работу нефтяной платформы России в Каспийском море.
- Атака остановила добычу нефти и газа из более чем 20 скважин на принадлежащей компании "Лукойл" платформе имени Филановского.
Украина впервые за время полномасштабной войны смогла вывели из строя нефтяную платформу России в Каспийском море. До нее добрались дальнобойные дроны СБУ.
Платформа принадлежит российской компании "Лукойл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Смотрите также В России – неспокойно: СМИ сообщают о массированном налете дронов на Москву
Что известно о поражении нефтяной платформы в Каспийском море?
Атаку провел Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Целью стала платформа имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Это первое подобное поражение нефтяной инфраструктуры России в Каспийском море.
Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.
Справка: Месторождение имени Филановского – одно из крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря. Его запасы составляют 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Энергоресурсы экспортировали через Каспийский трубопроводный консорциум.
СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Хлопок" в Каспийском море – это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились,
– сообщил информированный источник в СБУ.
Дроны ночью ударили по ТЭЦ и химзаводу в России
В ночной воздушной атаке 11 декабря было поражены по меньшей мере два важных военных объекта в глубине территории России.
По данным OSINT-сообществ, в Дорогобугском районе Смоленщины ударные беспилотники попали по Дорогобугской ТЭЦ. Она питает ряд промышленных предприятий ВПК России.
Параллельно ударные беспилотники атаковали химического гиганта ПАО "Акрон" в Великом Новгороде. Это одно из крупнейших химических предприятий России. Часть его продукции имеет двойное назначение и может быть сырьем в производстве взрывчатых веществ.