Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії, – джерела

Україна вперше за час повномасштабної війни змогла вивесли з ладу нафтову платформу Росії у Каспійському морі. До неї дісталися далекобійні дрони СБУ.

Платформа належить російській компанії "Лукойл". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в СБУ.

Що відомо про ураження нафтової платформи у Каспійському морі?

Атаку провів Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. Ціллю стала платформа імені Філановського компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Це перше подібне ураження нафтової інфраструктури Росії у Каспійському морі.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Довідка: Родовище імені Філановського – одне з найбільших розвіданих у Росії та у російській частині Каспійського моря. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Енергоресурси експортували через Каспійський трубопровідний консорціум.

СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі – це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

