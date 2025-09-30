ГУР и МИД Украины спасли из Газы 57 человек
- ГУР и МИД Украины эвакуировали 57 человек из Сектора Газа из-за ухудшения ситуации с безопасностью; среди них 48 украинцев и 9 палестинцев.
- Эвакуационный рейс прибыл в Кишинев, откуда группа продолжит путешествие домой.
ГУР и МИД Украины эвакуировали 57 человек из Сектора Газа из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Среди эвакуированных украинцы и члены их семей.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки и главы МИД Украины Андрея Сибигу.
Смотрите также "Иначе Израиль сделает, что должен": Трамп заявил, что ХАМАС имеет 3 – 4 дня на реакцию по соглашению
Кого Украина спасла из Газы?
По поручению Президента Украины 30 сентября команда ГУР МО и МИД Украины провела эвакуацию из Сектора Газа из-за критического ухудшения ситуации с безопасностью.
Отмечается, что в результате миссии с повышенным риском удалось спасти 57 человек. Среди них 48 граждан Украины: 16 детей, 14 женщин и 18 мужчин. Также эвакуированы 9 палестинцев – членов семей украинцев.
Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда группа продолжит свое путешествие домой. Поздравляем их с безопасным возвращением,
– написал Сибига.
Украинцев и их близких спасли из Сектора Газы / Фото ГУР
Одна из эвакуированных рассказала, что полтора месяца с пятью детьми жила в палатках, поскольку их дом уничтожили. Она добавила, что как только узнали об эвакуации, то сразу решили поехать в Украину.
Обратить внимание! Украинцам в Секторе Газа, которые нуждаются в государственной помощи, советуют обращаться в Посольство Украины в Израиле.
Ситуация в Секторе Газа: последние новости
На днях израильские военные разрушили самое высокое здание в Газе, Мекка Тауэр, из-за его использования ХАМАС для военных целей.
Президент США предложил мирный план для Сектора Газа. Он предусматривает немедленное прекращение боевых действий, разоружение ХАМАС и освобождение заложников в течение 48 часов.
Израиль поддержал мирное соглашение Дональда Трампа. Его премьер Нетаньяху назвал ключевым шагом к прекращению конфликта в Газе. Однако американский президент предостерег, что ХАМАС может отказаться от его выполнения.