ГУР та МЗС України евакуювали 57 людей із Сектора Гази через погіршення безпекової ситуації. Серед евакуйованих українці та члени їхніх сімей.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки та очільника МЗС України Андрія Сибігу.

Кого Україна врятувала з Гази?

За дорученням Президента України 30 вересня команда ГУР МО та МЗС України провела евакуацію з Сектора Гази через критичне погіршення безпекової ситуації.

Зазначається, що у результаті місії з підвищеним ризиком вдалось врятувати 57 людей. Серед них 48 громадян України: 16 дітей, 14 жінок і 18 чоловіків. Також евакуйовано 9 палестинців – членів сімей українців.

Евакуаційний рейс вже прибув до Кишинева, звідки група продовжить свою подорож додому. Вітаємо їх з безпечним поверненням,

– написав Сибіга.

Українців та їхніх близьких врятували з Сектора Гази / Фото ГУР

Одна з евакуйованих розповіла, що півтора місяця з п'ятьма дітьми жила в наметах, оскільки їхній будинок знищили. Вона додала, що як тільки дізналися про евакуацію, то одразу вирішили поїхати в Україну.

Звернуть увагу! Українцям у Секторі Гази, які потребують державної допомоги, радять звертатися до Посольства України в Ізраїлі.

