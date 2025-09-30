Водночас Ізраїль готовий до рішучих дій в разі відмови ХАМАС погоджуватися на угоду. Про це інформує 24 Канал посилаючись на Clash Report.

Актуально "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид

Чого Трамп очікує від ХАМАСу?

Президент США, коментуючи врегулювання війни між Ізраїлем та ХАМАС заявив, що останній має 3 – 4 дні, щоб ухвалити раніше запропоновану угоду.

За словами Трампа, в разі відмови ХАМАС виконувати умови домовленості, Ізраїль "зробить те, що мусить зробити". Імовірно, йдеться про можливі військові дії за повної підтримки США.

Дональд Трамп раніше також зазначав, що нинішній ХАМАС порівняно з попередніми роками ослаблений через ліквідацію частини його керівництва.

Зауважте! У понеділок, 29 вересня, у Білому домі оприлюднили план Дональда Трампа стосовно Сектору Гази. Угода складається із 20 пунктів і передбачає зокрема повну демілітаризацію регіону та створення тимчасового Палестинського комітету, який зосередиться на мирному розвитку та економічному зростанні.

Що відомо про збройне протистояння в Секторі Гази?

Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа триває десятиліттями, з періодичними загостреннями, зокрема через ракетні обстріли, військові операції та гуманітарну кризу в Газі.

Міжнародна спільнота вважає ХАМАС терористичною організацією. Попередні спроби мирних переговорів часто зазнавали невдачі через взаємну недовіру та різні цілі сторін.

Новий план Трампа є спробою поєднати дипломатичні зусилля з чіткими вимогами до ХАМАС, водночас пропонуючи міжнародну підтримку для відбудови Гази, щоб уникнути подальшої ескалації.

І Ізраїлі підтримали ініціативу очільника Білого дому. Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав "критичним кроком" до припинення війни та просування миру на Близькому Сході. За його словами, виконання плану означатиме повернення всіх ізраїльських заручників, знищення військового потенціалу ХАМАС.

Крім того, Трамп погодився очолити "Раду миру", яка контролюватиме відбудову Гази після війни.