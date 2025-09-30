Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки та очільника МЗС України Андрія Сибігу.
Дивіться також "Інакше Ізраїль зробить, що повинен": Трамп заявив, що ХАМАС має 3 – 4 дні на реакцію щодо угоди
Кого Україна врятувала з Гази?
За дорученням Президента України 30 вересня команда ГУР МО та МЗС України провела евакуацію з Сектора Гази через критичне погіршення безпекової ситуації.
Зазначається, що у результаті місії з підвищеним ризиком вдалось врятувати 57 людей. Серед них 48 громадян України: 16 дітей, 14 жінок і 18 чоловіків. Також евакуйовано 9 палестинців – членів сімей українців.
Евакуаційний рейс вже прибув до Кишинева, звідки група продовжить свою подорож додому. Вітаємо їх з безпечним поверненням,
– написав Сибіга.
Українців та їхніх близьких врятували з Сектора Гази / Фото ГУР
Одна з евакуйованих розповіла, що півтора місяця з п'ятьма дітьми жила в наметах, оскільки їхній будинок знищили. Вона додала, що як тільки дізналися про евакуацію, то одразу вирішили поїхати в Україну.
Звернуть увагу! Українцям у Секторі Гази, які потребують державної допомоги, радять звертатися до Посольства України в Ізраїлі.
Ситуація у Секторі Гази: останні новини
Днями ізраїльські військові зруйнували найвищу будівлю в Газі, Мекка Тауер, через її використання ХАМАС для військових цілей.
Президент США запропонував мирний план для Сектора Гази. Він передбачає негайне припинення бойових дій, роззброєння ХАМАС та звільнення заручників протягом 48 годин.
Ізраїль підтримав мирну угоду Дональда Трампа. Її прем'єр Нетаньягу назвав ключовим кроком до припинення конфлікту в Газі. Проте американський президент застеріг, що ХАМАС може відмовитися від її виконання.