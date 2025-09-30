Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки и главы МИД Украины Андрея Сибигу.

Смотрите также "Иначе Израиль сделает, что должен": Трамп заявил, что ХАМАС имеет 3 – 4 дня на реакцию по соглашению

Кого Украина спасла из Газы?

По поручению Президента Украины 30 сентября команда ГУР МО и МИД Украины провела эвакуацию из Сектора Газа из-за критического ухудшения ситуации с безопасностью.

Отмечается, что в результате миссии с повышенным риском удалось спасти 57 человек. Среди них 48 граждан Украины: 16 детей, 14 женщин и 18 мужчин. Также эвакуированы 9 палестинцев – членов семей украинцев.

Эвакуационный рейс уже прибыл в Кишинев, откуда группа продолжит свое путешествие домой. Поздравляем их с безопасным возвращением,

– написал Сибига.

Украинцев и их близких спасли из Сектора Газы / Фото ГУР

Одна из эвакуированных рассказала, что полтора месяца с пятью детьми жила в палатках, поскольку их дом уничтожили. Она добавила, что как только узнали об эвакуации, то сразу решили поехать в Украину.

Обратить внимание! Украинцам в Секторе Газа, которые нуждаются в государственной помощи, советуют обращаться в Посольство Украины в Израиле.

Ситуация в Секторе Газа: последние новости