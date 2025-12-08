Укр Рус
24 Канал Новости Украины Действительно ли украинцы массово едут за границу: в ГПСУ привели статистику
8 декабря, 13:02
3

Действительно ли украинцы массово едут за границу: в ГПСУ привели статистику

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Государственная пограничная служба сообщила о снижении общего пассажиропотока и преобладание въездов в определенные периоды, опровергнув слухи о массовом выезде украинцев за границу.
  • В октябре количество въездов и выездов было примерно равным, а в ноябре снова усилился поток на въезд; ожидается рост движения накануне зимних праздников.

В Государственной пограничной службе опровергли сообщения о якобы резком росте выезда украинцев за границу. Официальные показатели демонстрируют снижение общего пассажиропотока и даже преобладание въездов в определенные периоды.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Святой Николай уже в Украине: пограничники подтвердили, что он пересек границу

Действительно ли украинцы массово едут за границу?

Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа,
– заявил Демченко.

Он уточнил, что в сентябре ситуация изменилась в пользу выездов, в октябре показатели выровнялись примерно до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова усилился поток на въезд. Это прежде всего касается граждан Украины, которые формируют около 85% всех пересечений.

По словам представителя, общее количество пересечений постепенно спадало в течение всего осеннего периода. Сейчас пассажиропоток является самым низким за три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", – сообщил Демченко.

Он добавил, что традиционный рост движения ожидается накануне зимних праздников - ориентировочно после 20 декабря.

Что этому предшествовало?

  • Ранее Национальный банк, опираясь на данные ООН и Евростата, сообщал, что в период с 3 октября по 14 ноября 2025 года количество тех, кто покинул Украину, почти равно показателю за предыдущие девять месяцев.

  • По состоянию на 14 ноября за рубежом находились 5,9 миллиона граждан Украины. Такой отток связывают с эскалацией ударов по гражданской инфраструктуре и открытием возможности выезда для мужчин в возрасте 18 – 22 лет.