Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Смотрите также Святой Николай уже в Украине: пограничники подтвердили, что он пересек границу
Действительно ли украинцы массово едут за границу?
Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа,
– заявил Демченко.
Он уточнил, что в сентябре ситуация изменилась в пользу выездов, в октябре показатели выровнялись примерно до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова усилился поток на въезд. Это прежде всего касается граждан Украины, которые формируют около 85% всех пересечений.
По словам представителя, общее количество пересечений постепенно спадало в течение всего осеннего периода. Сейчас пассажиропоток является самым низким за три месяца.
"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", – сообщил Демченко.
Он добавил, что традиционный рост движения ожидается накануне зимних праздников - ориентировочно после 20 декабря.
Что этому предшествовало?
Ранее Национальный банк, опираясь на данные ООН и Евростата, сообщал, что в период с 3 октября по 14 ноября 2025 года количество тех, кто покинул Украину, почти равно показателю за предыдущие девять месяцев.
По состоянию на 14 ноября за рубежом находились 5,9 миллиона граждан Украины. Такой отток связывают с эскалацией ударов по гражданской инфраструктуре и открытием возможности выезда для мужчин в возрасте 18 – 22 лет.