Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Действительно ли украинцы массово едут за границу?

Собственно не знаю, на чем базируются распространенные данные, потому что если говорить о пересечении границы, то наоборот за последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать так по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа,

– заявил Демченко.

Он уточнил, что в сентябре ситуация изменилась в пользу выездов, в октябре показатели выровнялись примерно до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова усилился поток на въезд. Это прежде всего касается граждан Украины, которые формируют около 85% всех пересечений.

По словам представителя, общее количество пересечений постепенно спадало в течение всего осеннего периода. Сейчас пассажиропоток является самым низким за три месяца.

"В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это совокупно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы", – сообщил Демченко.

Он добавил, что традиционный рост движения ожидается накануне зимних праздников - ориентировочно после 20 декабря.

Что этому предшествовало?