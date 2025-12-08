Чи справді українці масово їдуть за кордон: у ДПСУ навели статистику
У Державній прикордонній службі спростували повідомлення про нібито різке зростання виїзду українців за кордон. Офіційні показники демонструють зниження загального пасажиропотоку та навіть переважання в’їздів у певні періоди.
Чи справді українці масово їдуть за кордон?
Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня,
– заявив Демченко.
Він уточнив, що у вересні ситуація змінилася на користь виїздів, у жовтні показники вирівнялися приблизно до співвідношення 50 на 50, а в листопаді знову посилився потік на в’їзд. Це насамперед стосується громадян України, які формують близько 85% усіх перетинів.
За словами речника, загальна кількість перетинів поступово спадала протягом усього осіннього періоду. Наразі пасажиропотік є найнижчим за три місяці.
"У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні, пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону", – повідомив Демченко.
Він додав, що традиційне зростання руху очікується напередодні зимових свят — орієнтовно після 20 грудня.
Що цьому передувало?
Раніше Національний банк, спираючись на дані ООН і Євростату, повідомляв, що у період з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року кількість тих, хто залишив Україну, майже дорівнює показнику за попередні дев’ять місяців.
Станом на 14 листопада за кордоном перебували 5,9 мільйона громадян України. Такий відтік пов’язують з ескалацією ударів по цивільній інфраструктурі та відкриттям можливості виїзду для чоловіків віком 18 – 22 роки.