Украинцы никому не доверяют, потому что видели Будапештский меморандум, – Зеленский

Президент Украины рассказал, что граждане нашего государства уже никому не верят. И на то есть исторические причины.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico. Таким образом он ответил на тезис, что Трамп не хочет окончательно согласовывать гарантии безопасности, пока не будет достигнуто соглашение по территории.

Почему украинцы никому не верят?

Интервьюерка Зеленского, уроженка Украины Даша Бернс, заметила, что территориальные вопросы кажутся замкнутым кругом.

Вы хотите получить определенные компромиссы от людей, которые подвергаются атакам, но не являются агрессорами. И когда вы хотите это сделать, что вы им даете? Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Мы отдали ядерное оружие и другое оружие, десятки самолетов, и мы получили гарантии безопасности, что наш суверенитет останется нашим и что мы в конце концов получим независимость. У нас нет оружия и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не напал на нее, никто не спас нашу независимость. Это правда. Да, это правда,

– подчеркнул президент.

Справка. Будапештский меморандум подписали 5 декабря 1994 года Соединенное королевство, США, Россия и Украина. Договор предоставлял Украине гарантии территориальной целостности и нерушимости границ. Стороны взяли обязательство не применять военную силу против Украины.



Что предусматривает Будапештский меморандум / Инфографика "Слово и Дело"

Зеленский добавил: вполне понятно, почему украинцы не доверяют партнерам. Ведь они реалистичны и не живут в мире фантазий.

Украинцы потеряли очень много – я имею в виду их семьи, дома и образ жизни, – поэтому должны видеть, какие гарантии безопасности будут. Что будет, если Россия снова придет,

– сказал лидер государства.

Он отметил: украинцы уверены, что россияне придут снова, и не собираются бежать.

"Мы просто хотим услышать, что это означает, какая цена гарантий безопасности от мирового лидера, Соединенных Штатов Америки? Сильный лидер и наш американский друг подготовили гарантии безопасности, но они сказали: сначала обмен территориями или что-то подобное, а потом гарантии безопасности. Я думаю, что сначала гарантии безопасности. К тому же это не означает, что мы отдадим наши территории, потому что это разные вопросы. Мы готовы к компромиссу, но к какому?" – высказался Зеленский.

Гарант заверил: Украина не готова к компромиссу, "который даст России возможность быстро восстановиться и снова прийти и оккупировать нас". В то же время он думает, что в любом случае гарантии безопасности начнут действовать только после голосования в Конгрессе.

