Українці нікому не довіряють, вони реалісти, – Зеленський

Президент України розповів, що громадяни нашої держави вже нікому не вірять. І на це є історичні причини.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Politico. Таким чином він відповів на тезу, що Трамп не хоче остаточно узгоджувати гарантії безпеки, поки не буде досягнуто згоди щодо території.

Чому українці нікому не вірять?

Інтерв'юєрка Зеленського, уродженка України Даша Бьорнс, зауважила, що територіальні питання видаються замкнутим колом.

Ви хочете отримати певні компроміси від людей, які зазнають атак, але не є агресорами. І коли ви хочете це зробити, що ви їм даєте? Вони нікому не довіряють, тому що у нас був Будапештський меморандум. Ми віддали ядерну зброю й іншу зброю, десятки літаків, і ми отримали гарантії безпеки, що наш суверенітет залишиться нашим і що ми зрештою отримаємо незалежність. Ми не маємо зброї та не маємо гарантій безпеки, тому що прийшла Росія, і ніхто не напав на неї, ніхто не врятував нашу незалежність. Це правда. Так, це правда,

– наголосив президент.

Довідка. Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року Сполучене королівство, США, Росія й Україна. Договір надавав Україні гарантії територіальної цілісності та непорушності кордонів. Сторони взяли зобов'язання не застосовувати військову силу проти України.





Що передбачає Будапештський меморандум / Інфографіка "Слово і Діло"

Зеленський додав: цілком зрозуміло, чому українці не довіряють партнерам. Адже вони реалістичні та не живуть у світі фантазій.

Українці втратили дуже багато – я маю на увазі їхні сім'ї, будинки та спосіб життя, – тому повинні бачити, які гарантії безпеки будуть. Що буде, якщо Росія знову прийде,

– сказав лідер держави.

Він зазначив: українці впевнені, що росіяни прийдуть знову, і не збираються тікати.

"Ми просто хочемо почути, що це означає, яка ціна гарантій безпеки від світового лідера, Сполучених Штатів Америки? Сильний лідер і наш американський друг підготували гарантії безпеки, але вони сказали: спочатку обмін територіями або щось подібне, а потім гарантії безпеки. Я думаю, що спочатку гарантії безпеки. До того ж це не означає, що ми віддамо наші території, тому що це різні питання. Ми готові до компромісу, але до якого?" – висловився Зеленський.

Гарант запевнив: Україна не готова до компромісу, "який дасть Росії можливість швидко відновитися і знову прийти й окупувати нас". Водночас він думає, що в будь-якому випадку гарантії безпеки почнуть діяти лише після голосування в Конгресі.

