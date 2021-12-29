В Украине до конца года вакцинируют 50% населения, – Шмигаль
Источник:24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что вакцинация против COVD-19 была одной из главных задач в этом году. Следовательно, прививкой охватят более 50% взрослого населения.
Во время брифинга 29 декабря Денис Шмигаль подводя итоги, сообщил, что с начала года в Украину было поставлено более 40 миллионов доз. Кроме того, Украина снабжена вакцинами и на следующий год.
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В целом, по словам Дениса Шмыгаля, в этом году правительство потратило более 35 миллиардов гривен на финансирование противодействия COVID-19.
Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий, и многое другое.
– заметил премьер.
Более 50% населения защищено против COVID-19
Премьер-министр отметил, что в ближайшее время будут привиты 50% взрослых украинцев.
Вакцин достаточно, чтобы все желающие могли вакцинироваться,
– добавил Шмигаль.
Общие темпы прививок
С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 639 496 человек;
- получили две дозы – 13 542 266 человек;
- дополнительную дозу – 2 610 человек;
- бустерную – 2 280 человек.
В общей сложности провели 28 186 652 COVID-прививок.
Европейские страны в течение года вакцинировали против коронавируса более 78% взрослого населения. В то время как в Украине всего более 43% населения.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канал
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