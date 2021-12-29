В Україні до кінця року вакцинують 50% населення, – Шмигаль

29 грудня 2021 , 13:54
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Джерело:

24 канал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вакцинація проти COVD-19 була одним із головних завдань цього року. Відтак, щепленням охоплять понад 50% дорослого населення.

Вакцин в Україні достатньо

Під час засідання уряду 29 грудня Денис Шмигаль підбиваючи підсумки повідомив, що від початку року в Україну було поставлено понад 40 мільйонів доз. Крім того, Україна забезпечена вакцинами й на наступний рік.

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Загалом, за словами Дениса Шмигаля, цьогоріч уряд витратив більш ніж 35 мільярдів гривень на фінансування протидії COVID-19.

Це і доплати медикам, і закупівля кисню та кисневих станцій, і фінансування тест-лабораторій, і багато іншого, 
– зауважив прем'єр.

Понад 50% населення захищено проти COVID-19

Прем'єр-міністр зауважив, що найближчим часом буде щеплено 50% дорослих українців.

Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватися,
– додав Шмигаль.

Детально! Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії усього вдалося провести 28 186 652 щеплень.

Загальні темпи щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 639 498 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 14 639 496 людей;
  • отримали дві дози – 13 542 266 людей;
  • додаткову дозу – 2 610 людей;
  • бустерну – 2 280 людей.

Загалом провели 28 186 652 COVID-щеплень.

До слова, Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Тоді як в Україні всього понад 43% населення.


Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 канал

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Автор: Анастасія Лукашевська