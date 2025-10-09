В Украине планируют создать Космические войска до конца 2025 года. Эту инициативу поддержал Валерий Залужный заявив, что космос должен стать еще одной сферой, где Украине "нужно достичь ключевых технологических изменений". В этом направлении наша страна имеет перспективы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, напомнив, что Украина ранее производила достаточно серьезные аппараты ракетного уровня, а также ракетные двигатели. Они были способны по определенным позициям выводить на орбиты спутники разных стран.

Есть ли в Украине специалисты по космическим технологиям?

Свитан подчеркнул, что Украина, в частности, производила межконтинентальную баллистическую ракету SS-18 "Сатана" для выполнения боевых задач.

Мы все это делали и имеем все возможности. Надо запускать эти процессы. Залужный прав,

– уверен полковник ВСУ в запасе.

Многие аналитики, по его словам, считают, что этот сегмент Украины на сегодня не отрабатывается. Поэтому нужно быстрее начать работать в этом направлении – сначала с позиционирования, продолжая связью и заканчивая боевой работой в космосе.

Без спутников, без "глаз" из космоса, без систем управления, которые используют космические механизмы, на сегодня очень сложно. Без этого мы зависимы от разведанных американских спутников, от данных геолокации спутников,

– объяснил Роман Свитан.

Вопрос даже не в том, чтобы построить спутник, а в том, по мнению военного эксперта, чтобы вывести его на орбиту. А украинские специалисты способны на это.

К слову. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул, что Украине пора обратить внимание на космос, ведь сегодня единственной возможностью достичь необходимого уровня безопасности являются технологические преимущества во всех сферах. По его мнению, решение о создании в Украине Космических войск до 31 декабря 2025 года является предусмотренным, хоть и запоздалым, но все еще актуальным.

Если будет правильно поставлено техническое задание и профинансированы разработки, то Украина, как заметил Свитан, может выйти в космос со своими инновационными решениями. В нашей стране есть много специалистов в этой сфере.

Что известно о создании в Украине Космических сил?