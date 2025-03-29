Соответствующую информацию во время форума Space For Ukraine сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие функции будет выполнять новое управление

"Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск", – сказала она.

Екатерина Черногоренко отметила, что основным заказчиком в Украине космической техники, продуктов и услуг планирует стать именно оборонное ведомство. Вышеупомянутое управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик,

– заявила она.

По ее словам, к 2030 году Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.