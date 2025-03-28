Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Час вопросов к правительству.

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Когда будет законопроект о демобилизации

Впрочем, в Минобороны не называют четких сроков по подготовке документа. Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что работа продолжается.

Министерство обороны вместе с Генеральным штабом ведет работу по подготовке этого законопроекта. Очень важно понимать, что позиция Генерального штаба, позиция Главкома, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они ответственны за успех военных операций, которые сейчас ведут наши военнослужащие.

Интересно! В январе говорилось, что законопроект о демобилизации готов. Но нужно доработать механизмы замены военных после демобилизации.

Екатерина Черногоренко заверила, что в Минобороны понимают: этот законопроект – сверхважен.

"Мы понимаем его социальную значимость и для наших военных, и для Министерства обороны, для Генерального штаба. Здесь нужна совместная работа, и мы ее очень быстро ведем", – подытожила она.

Другие заявления о мобилизации

Военные объяснили, что надо изменить в армии, чтобы она была эффективной.

А в Рекрутинговом центре Сухопутных войск рассказали, чего больше всего боятся военнообязанные в Украине.