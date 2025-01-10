Правительство разработало законопроект о демобилизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

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Нужно обеспечить условия

Гаврилюк сообщил, что законопроект разработан.

Для того, чтобы мы его могли подать, мы должны обеспечить такие условия, чтобы реализация законопроекта не привела к исчезновению государства Украина,

– подчеркнул он.

Этот законопроект ранее отложили до весны 2025 года. Заместитель министра обороны пояснил. что продолжается отработка механизма замены большого количества людей после демобилизации. В частности, решают вопрос, кем или чем их заменить на соответствующих участках фронта.

Закон о демобилизации активно обсуждали с момента принятия нового закона о мобилизации, ведь ожидали. что именно он определит четкие сроки службы для тех, кто находится на фронте с февраля 2022 года. Однако тогда стало известно о работе над отдельным законопроектом, который пока отложили до весны.