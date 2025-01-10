Сколько людей забронировано

Более 900 тысяч украинцев официально имеют бронь, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины По состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точного количества, меньше миллиона – в районе между 900 и 950 тысяч человек.

Шмыгаль уточнил, что такое количество является приемлемым. Это значение не меняется определенное время.

Премьер подчеркнул, что Кабмин также должен решить проблему вопроса бронирования операторов оператор ГРМ.

У нас газовики забронированы. Внесено соответствующее решение, сегодня правительство отдельно сверх нормы бронирует ремонтные бригады облгазов,

– отметил Шмыгаль.

Обратите внимание! Количество забронированных лиц, по состоянию на сейчас, не влияет на мобилизационные процессы, которые нужны Генштабу и Минобороны.