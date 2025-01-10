Скільки людей заброньовано
Понад 900 тисяч українців офіційно мають бронь, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон – у районі між 900 і 950 тисяч людей.
Шмигаль уточнив, що така кількість є прийнятною. Це значення не змінюється певний час.
Прем'єр наголосив, що Кабмін також має розв'язати проблему питання бронювання операторів оператор ГРМ.
У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів,
– зауважив Шмигаль.
Зверніть увагу! Кількість заброньованих осіб, станом на зараз, не впливає на мобілізаційні процеси що потрібні Генштабу та Міноборони.