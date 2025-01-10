"Газпром" готується до роботи у Туреччині

Про це розповіли кілька співробітників компанії, пише 24 канал з посиланням на The Moscow Times.

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Так двоє працівників повідомили, що переїжджають до Туреччини, де "Газпром" планує створити газовий хаб. Крім того, у компанії запустили групи мовних курсів для вивчення турецької мови. І співробітники активно навчалися.

Зауважте! Наприкінці року працівники підбирали житло в Стамбулі й навіть перевозили свої речі та родини.

Що наразі відбувається з "Газпромом"

У матеріалі зазначається, що з Європи виїжджають не лише громадяни Росії, але й мешканці країн Євросоюзу, які працювали в "Газпромі".

Багато хто погодився на переїзд через неконкурентні зарплати в Європі, які були на третину нижчими за ринкові,

— пише медіа.

Наприклад, минулого року співробітники компанії допомагали ліквідовувати наслідки вибуху газопроводу "Північний потік" та продовжували операційну діяльність за "Турецьким потоком" через нідерландську компанію. Однак їхня робота значно ускладнилася через санкції проти керівництва європейських компаній та самих компаній.

"Газпром" також втратив компанії в Німеччині (Securing Energy for Europe GmbH) та Великій Британії (Gazprom Marketing & Trading). Зокрема активи цих компаній були націоналізовані.

До того ж минулого року монополія ліквідувала дві нідерландські компанії:

Gazprom Sakhalin Holdings B.V.; Gazprom Finance B.V..

Зверніть увагу! Перша володіла часткою "Газпрому" в операторі проєкту "Сахалін-2". Обидві структури дозволяли сплачувати податки за ефективною ставкою у 2–3% та виводити прибуток із Росії.

Втрати компанії "Газпром"

Так після припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2025 року з п’яти маршрутів постачання газу в Європу, у "Газпрому" залишиться лише один — "Турецький потік".

Але навіть із ним компанія вже втратила понад 80% європейського експорту порівняно з 2021 роком: за підрахунками Reuters, минулого року "Газпром" прокачав на колись найбільший ринок збуту 32 мільярди кубометрів газу — лише на 4 мільярди більше, ніж у 2023 році, коли поставки скоротилися до найнижчого рівня з другої половини 1970-х років,

— йдеться у тексті.

Варто додати, що у 2023 році компанія зазнала рекордного збитку з моменту свого створення у 1990 році. Він склав 629 мільярди рублів, а видобуток газу став мінімальним за весь цей період — лише 404 мільярдів кубометрів.

Важливо! Поставки "Газпрому" до Європи й Туреччини скоротяться у 2025 році до 45 мільярдів кубометрів із 50 мільярдів у 2024 році.