"Газпром" готовится к работе в Турции

Об этом рассказали несколько сотрудников компании, пишет 24 канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Так двое работников сообщили, что переезжают в Турцию, где "Газпром" планирует создать газовый хаб. Кроме того, в компании запустили группы языковых курсов для изучения турецкого языка. И сотрудники активно обучались.

Заметьте! В конце года работники подбирали жилье в Стамбуле и даже перевозили свои вещи и семьи.

Что сейчас происходит с "Газпромом"

В материале отмечается, что из Европы выезжают не только граждане России, но и жители стран Евросоюза, которые работали в "Газпроме".

Многие согласились на переезд из-за неконкурентных зарплат в Европе, которые были на треть ниже рыночных,

- пишет медиа.

Например, прошлом году сотрудники компании помогали ликвидировать последствия взрыва газопровода "Северный поток" и продолжали операционную деятельность по "Турецкому потоку" через нидерландскую компанию. Однако их работа значительно усложнилась из-за санкций против руководства европейских компаний и самих компаний.

"Газпром" также потерял компании в Германии (Securing Energy for Europe GmbH) и Великобритании (Gazprom Marketing & Trading). В частности активы этих компаний были национализированы.

К тому же в прошлом году монополия ликвидировала две нидерландские компании:

Gazprom Sakhalin Holdings B.V.; Gazprom Finance B.V..

Обратите внимание! Первая владела долей "Газпрома" в операторе проекта "Сахалин-2". Обе структуры позволяли платить налоги по эффективной ставке в 2–3% и выводить прибыль из России.

Потери компании "Газпром"

Так после прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2025 года из пяти маршрутов поставок газа в Европу, у "Газпрома" останется только один - "Турецкий поток".

Но даже с ним компания уже потеряла более 80% европейского экспорта по сравнению с 2021 годом: по подсчетам Reuters, в прошлом году "Газпром" прокачал на некогда крупнейший рынок сбыта 32 миллиарда кубометров газа - всего на 4 миллиарда больше, чем в 2023 году, когда поставки сократились до самого низкого уровня со второй половины 1970-х годов,

- говорится в тексте.

Стоит добавить, что в 2023 году компания понесла рекордный убыток с момента своего создания в 1990 году. Он составил 629 миллиардов рублей, а добыча газа стала минимальной за весь этот период - всего 404 миллиардов кубометров.

Важно! Поставки "Газпрома" в Европу и Турцию сократятся в 2025 году до 45 миллиардов кубометров с 50 миллиардов в 2024 году.