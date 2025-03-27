Дело в том, что теперь нужно обучать немотивированных солдат. Это 24 Каналу отметил старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник.

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"Теперь должны научить не мотивированного солдата, как в 2022 году, который хотел учиться, а немотивированного. То есть человека, который не очень хотел воевать, случайно попал в армию и имеет очень большие сомнения относительно своих возможностей на поле боя", – сказал он.

Как можно решить проблему

Николай Мельник отметил, что ни один народ в мире не хочет воевать, поэтому мотивированных бойцов всегда крайне мало. Однако американцы смогли перестроить свою систему подготовки на то, чтобы из гражданского сделать солдата, который будет выполнять задачи на поле боя. Украина по той или иной причине пока проседает в этом направлении.

Также проседает вопрос морально-психологического обеспечения войск. Ведь сейчас заместители командира по морально-психологическому обеспечению занимаются не солдатами, а служебными расследованиями. Кроме того, есть случаи, когда люди приходят из учебных центров без необходимых навыков.

Но пока мы в этой системе, что есть, не увеличим эмоциональное и психологическое обеспечение бойца, если мы ежедневно не будем информационно и эмоционально накачивать информацией, почему он должен дойти до фронта, до тех пор мы будем иметь проблемы,

– подчеркнул старший лейтенант.

По его словам, по состоянию на сейчас хотя бы на эфирах должны объяснять, почему человек должен воевать. Большой угрозой для Украины сейчас является недостаточное количество личного состава в подразделениях.

"Когда присылается пополнение, и из него две трети идут в отказ, то возникают вопросы. Чем занимались учебные центры, ТЦК? Что сделало государство на информационном уровне, чтобы этого не произошло? Можно всю ответственность возложить на того комбата или командира роты. Однако проблему это не решит", – добавил бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что военнообязанные в Украине боятся не только из-за опасности на фронте, но и из-за неопределенности самой службы. Он пояснил, что узнать детали и развеять страхи можно в рекрутинговом центре.