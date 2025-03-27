Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала сообщил, что первый рекрутинговый центр Сухопутных войск предлагает много вакансий. Там работают профессионалы, которые имеют индивидуальный подход к каждому кандидату: они сопровождают его, помогают быстро оформить все документы, пройти военно-врачебную комиссию, знакомят с командиром.

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"Согласно нашим социсследованиям, самый большой страх людей – это не смерть, не увечье, не получение выплат, а попадание к непрофессиональным командирам. Поэтому в центре организуют собеседования, чтобы человек знал, на какую должность он идет служить и к кому", – сказал Жмайло.

Как получить информацию о службе

Он добавил, что этот же рекрутинговый центр набирает людей в линию дронов, которые удерживают линию боевого соприкосновения на расстоянии, поражая врага FPV – дронами и не подпуская его к пехотинцам.

Важно! Военнообязанных граждан, которые избегают выполнения своих обязанностей перед государством, могут разыскивать как уклонистов. Весь процесс подачи в розыск проходит через реестр "Оберег". Он взаимодействует еще с шестью различными реестрами, которые актуализируют данные.

Каждый, кто получил повестку и понимает неотвратимость службы, может позвонить или прийти лично. Жмайло заверил, что в центре не будут задерживать или принуждать к службе. Это возможность выйти из неизвестности и получить информацию о службе.

Благодаря развитию системы рекрутинга мы сможем постепенно снижать мобилизационные планы и привлекать больше добровольцев. Мы заказывали социологическое исследование в конце прошлого года. К сожалению, только 40% людей слышали именно слово "рекрутинг", поэтому есть над чем работать,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Он также добавил, что вопросы рекрутинга и мобилизации будут оставаться актуальными еще долгие десятилетия, пока существует Россия и угроза не исчезнет. Пока основным путем пополнения войска является мобилизация.