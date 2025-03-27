Річ у тім, що тепер потрібно навчати невмотивованих солдатів. Це 24 Каналу зауважив старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник.

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"Тепер мають навчити не вмотивованого солдата, як у 2022 році, який хотів вчитися, а невмотивованого. Тобто людину, яка не дуже хотіла воювати, випадково потрапила в армію та має дуже великі сумніви щодо своїх спроможностей на полі бою", – сказав він.

Як можна розв'язати проблему

Микола Мельник зазначив, що жоден народ у світі не хоче воювати, тому вмотивованих бійців завжди вкрай мало. Однак американці змогли перелаштувати свою систему підготовки на те, щоб з цивільного зробити солдата, який буде виконувати завдання на полі бою. Україна з тої чи іншої причини поки що просідає у цьому напрямку.

Також просідає питання морально-психологічного забезпечення військ. Адже зараз заступники командира з морально-психологічного забезпечення займаються не солдатами, а службовими розслідуваннями. Крім того, є випадки, коли люди приходять з навчальних центрів без необхідних навичок.

Але поки ми у цій системі, що є, не збільшимо емоційне та психологічне забезпечення бійця, якщо ми щоденно не будемо інформаційно та емоційно накачувати інформацією, чому він має дійти до фронту, до тих пір ми будемо мати проблеми,

– підкреслив старший лейтенант.

За його словами, станом на зараз хоча б на ефірах повинні пояснювати, чому людина має воювати. Великою загрозою для України зараз є недостатня кількість особового складу у підрозділах.

"Коли присилається поповнення, і з нього дві третини йдуть у відмову, то виникають питання. Чим займалися навчальні центри, ТЦК? Що зробила держава на інформаційному рівні, щоб цього не відбулося? Можна всю відповідальність покласти на того комбата чи командира роти. Однак проблему це не розв'яже", – додав колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що військовозобов'язані в Україні бояться не лише через небезпеку на фронті, а й через невизначеність самої служби. Він пояснив, що дізнатися деталі та розвіяти страхи можна в рекрутинговому центрі.