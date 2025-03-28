Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Годину запитань до уряду.

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Коли буде законопроєкт про демобілізацію

Втім, в Міноборони не називають чітких термінів щодо підготовки документа. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що робота триває.

Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу з підготовки цього законопроєкту. Дуже важливо розуміти, що позиція Генерального штабу, позиція Головкома, начальника Генерального штабу дуже важлива для цього законопроєкту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуть наші військовослужбовці.

Цікаво! У січні мовилося, що законопроєкт про демобілізацію готовий. Але потрібно доопрацювати механізми заміни військових після демобілізації.

Катерина Черногоренко запевнила, що в Міноборони розуміють: цей законопроєкт – надважливий.

"Ми розуміємо його соціальну значущість і для наших військових, і для Міністерства оборони, для Генерального штабу. Тут потрібна спільна робота, і ми її дуже швидко ведемо", – підсумувала вона.

Інші заяви щодо мобілізації

Військові пояснили, що треба змінити в армії, щоб вона була ефективною.

А в Рекрутинговому центрі Сухопутних військ розповіли, чого найбільше бояться військовозобов'язані в Україні.