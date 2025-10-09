Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, напомнив, что Украина ранее производила достаточно серьезные аппараты ракетного уровня, а также ракетные двигатели. Они были способны по определенным позициям выводить на орбиты спутники разных стран.
Есть ли в Украине специалисты по космическим технологиям?
Свитан подчеркнул, что Украина, в частности, производила межконтинентальную баллистическую ракету SS-18 "Сатана" для выполнения боевых задач.
Мы все это делали и имеем все возможности. Надо запускать эти процессы. Залужный прав,
– уверен полковник ВСУ в запасе.
Многие аналитики, по его словам, считают, что этот сегмент Украины на сегодня не отрабатывается. Поэтому нужно быстрее начать работать в этом направлении – сначала с позиционирования, продолжая связью и заканчивая боевой работой в космосе.
Без спутников, без "глаз" из космоса, без систем управления, которые используют космические механизмы, на сегодня очень сложно. Без этого мы зависимы от разведанных американских спутников, от данных геолокации спутников,
– объяснил Роман Свитан.
Вопрос даже не в том, чтобы построить спутник, а в том, по мнению военного эксперта, чтобы вывести его на орбиту. А украинские специалисты способны на это.
К слову. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул, что Украине пора обратить внимание на космос, ведь сегодня единственной возможностью достичь необходимого уровня безопасности являются технологические преимущества во всех сферах. По его мнению, решение о создании в Украине Космических войск до 31 декабря 2025 года является предусмотренным, хоть и запоздалым, но все еще актуальным.
Если будет правильно поставлено техническое задание и профинансированы разработки, то Украина, как заметил Свитан, может выйти в космос со своими инновационными решениями. В нашей стране есть много специалистов в этой сфере.
Что известно о создании в Украине Космических сил?
- В апреле 2025 года в парламент был подан законопроект по организации нового вида ВСУ – Космических сил. Принятие этого законопроекта должно обеспечить организационно-правовые, институциональные и военно-технические возможности противостоять угрозе агрессии из космического пространства.
- В то же время Украина имеет возможность по созданию собственных спутников, что удовлетворяли бы потребности сектора безопасности и обороны. Выведенные в космос спутники позволят, в частности, выявлять пуски ракет с территории противника.
- 24 сентября появилось сообщение, что Кабмин планирует создать Космические войска до 31 декабря 2025 года. К этому времени должно быть достигнуто 60% "операционной готовности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также кибер и космической компонент".
- Напомним, что в марте 2025 года Минобороны Украины основало управление космической политики, которое должно объединить государственные и частные предприятия и ученых для сотрудничества с украинской армией.