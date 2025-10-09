Про це в ефірі 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, нагадавши, що Україна раніше виробляла достатньо серйозні апарати ракетного рівня, а також ракетні двигуни. Вони були здатні за певними позиціями виводити на орбіти супутники різних країн.

Чи є в Україні спеціалісти щодо космічних технологій?

Світан підкреслив, що Україна, зокрема, виробляла міжконтинентальну балістичну ракету SS-18 "Сатана" для виконання бойових завдань.

Ми все це робили і маємо всі можливості. Треба запускати ці процеси. Залужний правий,

– впевнений полковник ЗСУ у запасі.

Багато аналітиків, за його словами, вважають, що цей сегмент України на сьогодні не відпрацьовується. Тому потрібно швидше почати працювати у цьому напрямку – спершу з позиціонування, продовжуючи зв'язком і закінчуючи бойовою роботою в космосі.

Без супутників, без "очей" з космосу, без систем управління, які використовують космічні механізми, на сьогодні дуже складно. Без цього ми залежні від розвіданих американських супутників, від даних геолокації супутників,

– пояснив Роман Світан..

Питання навіть не в тому, щоб побудувати супутник, а у тому, на думку військового експерта, щоб вивести його на орбіту. А українські спеціалісти здатні на це.

До слова. Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний підкреслив, що Україні час звернути увагу на космос, адже на сьогодні єдиною можливістю досягти необхідного рівня безпеки є технологічні переваги в усіх сферах. На його думку, рішення про створення в Україні Космічних військ до 31 грудня 2025 року є передбаченим, хоч і запізнілим, але все ще актуальним.

Якщо буде правильно поставлене технічне завдання та профінансовані розробки, то Україна, як зауважив Світан, може вийти у космос зі своїми інноваційними рішеннями. У нашій країні є багато спеціалістів у цій сфері.

Що відомо про створення в Україні Космічних сил?