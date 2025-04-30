Про це в середу, 30 квітня, він розповів для "Інтерфакс-Україна", передає 24 Канал. Створення космічних сил технічно можливе з огляду на "потужний науково-інженерний та виробничий потенціал України" у цій сфері.

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Що відомо про ініціативу

За пояснювальною запискою, ухвалення закону забезпечить організаційно-правові, інституційні та військово-технічні спроможності протистояти загрозі агресії з космічного простору.

Окрім того, Україна набуде спроможностей оперативно вживати превентивні дії та отримає засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника.

Україна має можливість створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що у поєднанні з відповідними носіями для їх виведення у космос забезпечать формування власних спроможностей з виявлення пусків ракет з території ворога,

– йдеться в повідомленні.

Створення нового виду військ сприятиме формуванню власної національної системи захищеного супутникового зв’язку для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони та збільшення розвідувальних спроможностей України через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.

До слова, відповідні види та роди військ вже функціонують у складі збройних сил США, Великої Британії, Франції, КНР, Індії, Росії тощо.

Нагадаємо, нещодавно українське Міноборони заснувало управління космічної політики. Воно повинне обʼєднати державні та приватні інституції, а також науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.