На Западе начали снова обсуждать идею, чтобы сбивать российские дроны и ракеты над территорией Украины. Эта тема снова стала актуальной после атаки российских дронов по Польше.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это был бы оптимальный вариант и для Европы, и для Украины. Если бы удалось усилить фронтальную ПВО, то оккупантам станет значительно сложнее пролететь дальше от линии фронта.

Как защитить украинское небо?

Как отметил Свитан, Европа имеет инструменты, как усилить украинскую ПВО. К примеру, ранее Великобритания передала ЗРК Raven. Фактически это грузовик, на котором разместили две авиационные ракеты малой дальности. Такой ЗРК вполне можно масштабировать на базе более дешевой техники.

При этом не стоит останавливаться только на украинском небе. Важно наносить удары по предприятиям, где Россия производит те же дроны. Лучше всего в этом случае было бы иметь собственные баллистические ракеты.

Должны доставать до Ижевска и Елабуги. Это – 1100-1300 километров. Партнеры могли бы помочь с производством своих ракет для уничтожения таких заводов, где собирают дроны,

– отметил Свитан.

Далее нужно добираться до заводов, где производят различные узлы, которые используют для производства оружия. Часть из них разбросана по России. При этом более половины различных запчастей к этим дронов производятся в Китае.

Будет ли Европа сбивать дроны над Украиной?