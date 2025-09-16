На Заході почали знову обговорювати ідею, аби збивати російські дрони та ракети над територією України. Ця тема знову стала актуальною після атаки російських дронів по Польщі.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це був би оптимальний варіант і для Європи, і для України. Якби вдалося посилити фронтальну ППО, то окупантам стане значно складніше пролетіти далі від лінії фронту.

Як захистити українське небо?

Як наголосив Світан, Європа має інструменти, як посилити українську ППО. До прикладу, раніше Велика Британія передала ЗРК Raven. Фактично це вантажівка, на якій розмістили дві авіаційні ракети малої дальності. Такий ЗРК цілком можна масштабувати на базі дешевшої техніки.

При цьому не варто зупинятися лише на українському небі. Важливо завдавати ударів по підприємствах, де Росія виготовляє ті ж дрони. Найкраще у цьому випадку було б мати власні балістичні ракети.

Маємо діставати до Іжевська та Єлабуги. Це – 1100 – 1300 кілометрів. Партнери могли б допомогти з виробництвом своїх ракет для знищення таких заводів, де збирають дрони,

– зазначив Світан.

Далі потрібно добиратися до заводів, де виробляють різні вузли, які використовують для виробництва зброї. Частина з них розкидана по Росії. При цьому більш ніж половина різних запчастин до цих дронів виробляються у Китаї.

Чи збиватиме Європа дрони над Україною?