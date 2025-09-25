Силы беспилотных систем продолжают успешно уничтожать российские военные цели. В частности, известно, что 25 сентября украинские беспилотники под управлением бойцов 14-го полка эффективно поразили ключевые вражеские объекты, нанеся оккупантам значительный ущерб.

Об этом стало известно из сообщения Роберта Бровди "Мадьяра", передает 24 Канал.

Какие последствия атак украинских беспилотников на российские военные объекты?

По словам командующего Сил беспилотных систем и основателя подразделения "Птицы Мадьяра", благодаря работе украинских военных, оккупанты имеют значительные трудности с материальным и топливным обеспечением армии.

Один из основных ударов украинских беспилотников направили на газораспределительную станцию "Северодонецк". Именно она является критически важной для химической промышленности россиян, а также для поставки газа на Северодонецкий "Азот".

Результаты поражения российских объектов / Фото "Мадьяр"

К тому же "Мадьяр" сообщил, что в результате попадания по ГРС "Счастье", Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле. Таким способом, украинские бойцы лишают россиян возможности оперативно восстанавливать ресурсы и обеспечивать военные нужды.

Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,

– подчеркнул "Мадьяр".

Роберт Бровди заметил, что от атаки украинских БпЛА пострадала и газораспределительная станция "Новопсков" в Луганской области.

Что известно о других успешных атаках вражеских военных целей?