В ВСУ показали результаты работы дронов по ГРС-1 "Северодонецк": кадры адских попаданий
- Украинские беспилотники под управлением Птиц 14-го полка эффективно поразили ключевые российские объекты, в частности газораспределительную станцию "Северодонецк".
- Руководитель Сил беспилотных систем "Мадьяр" поделился фотографиями с последствиями дроновых ударов.
Силы беспилотных систем продолжают успешно уничтожать российские военные цели. В частности, известно, что 25 сентября украинские беспилотники под управлением бойцов 14-го полка эффективно поразили ключевые вражеские объекты, нанеся оккупантам значительный ущерб.
Об этом стало известно из сообщения Роберта Бровди "Мадьяра", передает 24 Канал.
Какие последствия атак украинских беспилотников на российские военные объекты?
По словам командующего Сил беспилотных систем и основателя подразделения "Птицы Мадьяра", благодаря работе украинских военных, оккупанты имеют значительные трудности с материальным и топливным обеспечением армии.
Один из основных ударов украинских беспилотников направили на газораспределительную станцию "Северодонецк". Именно она является критически важной для химической промышленности россиян, а также для поставки газа на Северодонецкий "Азот".
Результаты поражения российских объектов / Фото "Мадьяр"
К тому же "Мадьяр" сообщил, что в результате попадания по ГРС "Счастье", Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле. Таким способом, украинские бойцы лишают россиян возможности оперативно восстанавливать ресурсы и обеспечивать военные нужды.
Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,
– подчеркнул "Мадьяр".
Роберт Бровди заметил, что от атаки украинских БпЛА пострадала и газораспределительная станция "Новопсков" в Луганской области.
Что известно о других успешных атаках вражеских военных целей?
- За первые 100 дней командования Роберта "Мадьяра" Силы беспилотных систем ВСУ достигли значительных результатов, украинские бойцы с помощью дронов уничтожили в 8 раз больше вражеских целей и в 4 раза больше личного состава по сравнению с предыдущим периодом.
- Украинская разведка уничтожила четыре российских самолета – Ан-26 и Бе-12 – на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.
С помощью морских беспилотников ГУР атаковало логистические объекты в портах Новороссийска и Туапсе, полностью остановив работу нефтеналивного комплекса "Транснефти".