Все зависит от количества: военный эксперт оценил перспективы надводных дронов
Украина успешно применяет дроны собственного производства для атак на российский флот и Крымский мост. И даже, если их эффективность уменьшится, все зависит от количества применяемых беспилотников.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что у любого нового оружия после первого неожиданного эффекта падает эффективность, когда противник приспосабливается.
К теме Убийцы мостов и кораблей: как украинские надводные дроны "малыши" держат в страхе флотилию России
"А дальше уже все зависит от количества, которое применяют. Понятно, что они (россияне – 24 Канал) применяют уже боновые заграждения и прочее. Но полностью все объекты преградить тоже не факт, что получится в том же Новороссийске и т.д.", – сказал военный эксперт.
Гендельман отметил, что постоянно проводятся атаки на корабли в Черном море. То есть, не только на береговые объекты. И это, считает он, вероятнее всего, продолжится. Даже достаточное количество дронов с меньшей эффективностью сможет поражать цели.
В любом случае это перспективное направление, от которого Украина отказываться не будет,
– подчеркнул военный эксперт.
Украинские морские дроны и их успешные операции
- В СБУ заявили о причастности к взрывам на Крымском мосту – в октябре 2022 и в июле 2023 года. В этом году незаконно построенную переправу атаковали морские дроны. В организации операции участвовал, в частности, офицер на позывной "Хантер". Именно он приложил немало усилий для создания таких беспилотников.
- Источники 24 Канала в Службе безопасности Украины предоставили фото и видео с тренировок дронов "Морской малыш", которыми атаковали Крымский мост. Такие БПЛА разрабатывают и производят сотрудники СБУ. Помогают также айтишники и гражданские инженеры.
- С помощью этих беспилотников Украина успешно атаковала не только Крымский мост, но и десантный российский корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.
- Дроны имеют боевую часть весом 850 килограммов. Чтобы поразить танкер и десантный корабль, применили два отдельных беспилотника. У каждого из них было по 450 килограммов боевой части.