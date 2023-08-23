Все зависит от количества: военный эксперт оценил перспективы надводных дронов

Украина успешно применяет дроны собственного производства для атак на российский флот и Крымский мост. И даже, если их эффективность уменьшится, все зависит от количества применяемых беспилотников.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что у любого нового оружия после первого неожиданного эффекта падает эффективность, когда противник приспосабливается.

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"А дальше уже все зависит от количества, которое применяют. Понятно, что они (россияне – 24 Канал) применяют уже боновые заграждения и прочее. Но полностью все объекты преградить тоже не факт, что получится в том же Новороссийске и т.д.", – сказал военный эксперт.

Гендельман отметил, что постоянно проводятся атаки на корабли в Черном море. То есть, не только на береговые объекты. И это, считает он, вероятнее всего, продолжится. Даже достаточное количество дронов с меньшей эффективностью сможет поражать цели.

В любом случае это перспективное направление, от которого Украина отказываться не будет,

– подчеркнул военный эксперт.

Украинские морские дроны и их успешные операции