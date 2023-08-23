Усе залежить від кількості: військовий експерт оцінив перспективи надводних дронів

Україна успішно застосовує дрони власного виробництва для атак на російський флот та Кримський міст. Та навіть, якщо їх ефективність зменшиться, усе залежить від кількості безпілотників, яку застосовують.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що у будь-якої нової зброї після першого ефекту неочікуваної падає ефективність, коли противник пристосовується.

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"А далі уже все залежить від кількості, яку застосовують. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) застосовують уже бонові загородження та інше. Але повністю всі об'єкти перегородити теж не факт, що вийде в тому ж Новоросійську тощо", – сказав військовий експерт.

Гендельман зауважив, що постійно також проводяться атаки на кораблі в Чорному морі. Тобто, не лише на берегові об'єкти. І це, вважає він, найімовірніше, продовжиться. Навіть достатня кількість дронів з меншою ефективністю зможе уражати цілі.

У будь-якому випадку це перспективний напрямок, від якого Україна відмовлятися не буде,

– наголосив військовий експерт.

Українські морські дрони та їхні успішні операції