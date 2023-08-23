Усе залежить від кількості: військовий експерт оцінив перспективи надводних дронів
Україна успішно застосовує дрони власного виробництва для атак на російський флот та Кримський міст. Та навіть, якщо їх ефективність зменшиться, усе залежить від кількості безпілотників, яку застосовують.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що у будь-якої нової зброї після першого ефекту неочікуваної падає ефективність, коли противник пристосовується.
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"А далі уже все залежить від кількості, яку застосовують. Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) застосовують уже бонові загородження та інше. Але повністю всі об'єкти перегородити теж не факт, що вийде в тому ж Новоросійську тощо", – сказав військовий експерт.
Гендельман зауважив, що постійно також проводяться атаки на кораблі в Чорному морі. Тобто, не лише на берегові об'єкти. І це, вважає він, найімовірніше, продовжиться. Навіть достатня кількість дронів з меншою ефективністю зможе уражати цілі.
У будь-якому випадку це перспективний напрямок, від якого Україна відмовлятися не буде,
– наголосив військовий експерт.
Українські морські дрони та їхні успішні операції
- У СБУ заявили про причетність до вибухів на Кримському мосту – у жовтні 2022 та в липні 2023 року. Цього року незаконно побудовану переправу атакували морські дрони. В організації операції брав участь, зокрема, офіцер на позивний "Хантер". Саме він доклав чимало зусиль, аби створити такі безпілотники.
- Джерела 24 Каналу в Службі безпеки України надали фото та відео із тренувань дронів "Морський малюк", якими атакували Кримський міст. Такі БпЛА розробляють та виготовляють співробітники СБУ. Допомагають також айтішники та цивільні інженери.
- За допомогою цих безпілотників Україна успішно атакувала не лише Кримський міст, але й російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG.
- Дрони мають бойову частину вагою 850 кілограмів. Аби уразити танкер та десантний корабель, застосували два окремих безпілотники. Кожен із них мав по 450 кілограмів бойової частини.