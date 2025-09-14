Военно-морские Силы ВСУ провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Следствием ее было поражение важного военного объекта российской армии.

Речь идет о коммуникационном узле Черноморского флота, а произошло это 11 сентября 2025 года, как информирует ВМС. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Удар ВМС по Черноморскому флоту 11 сентября: что известно?

По официальному сообщению ВМС, атака произошла на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе. Этот узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота Российской Федерации, координируя связь между кораблями, авиацией и береговыми силами оккупантов.

Это событие стало очередным ударом по логистике российского флота, который с начала полномасштабного вторжения несет систематические потери в оккупированном Крыму. Коммуникационный узел, расположенный на стратегически важной базе, играл ключевую роль в обеспечении оперативного управления врага.

Аналогичные операции уже поразили около 50 объектов России, среди которых аэродромы, склады боеприпасов и нефтебазы. Российская сторона обычно отрицает значительные повреждения, заявляя об "отражении атаки" системами ПВО.

Однако есть доказательства успешных поражений, вот и на этот раз в Военно-морских силах показали соответствующие снимки.

Коммуникационный узел Черноморского флота до удара и после / Коллаж 24 Канала фото ВМС

